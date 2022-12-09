У Москві сталася ще одна пожежа: палала адмінбудівля (відео)

Причини пожежі поки не повідомляються

РосЗМІ повідомляють про ще одну пожежу у російській столиці. Загорілася адміністративна будівля поблизу станції метро «Владикино» на північному сході Москви.

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Зазначається, що пожежу вже ліквідовано, а будівля, яка загорілась – не була в експлуатуванні.

Займання не вплинуло на рух поїздів Московського центрального кільця. У гасінні було задіяно 17 осіб та шість одиниць техніки.

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Причини пожежі поки не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Росії Москві палав торгово-розважальний центр «Мега Хімки». Площа займання становила приблизно 7 тис. кв. Як свідчать відеокадри з місця пожежі, торговий центр вигорів вщент.