Життя у Києві: як працює інфраструктура та транспорт

У Києві працює інфраструктура та торгові заклади, лікарні поновлюють планові операції

Столиця України продовжує функціонувати

Після завершення посиленої комендантської години, Київ продовжує жити в режимі воєнного часу – працює інфраструктура міста, надаються усі комунальні послуги. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У столиці відновили роботу продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини міні-ярмарки та столичні ринки», – розповів Микола Поворозник.

Для сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницькі мости.

«Традиційно звертаюсь до водіїв з проханням пропускати машини «швидкої» допомоги та машини з гуманітарною допомогою», – наголосив Микола Поворозник.

Наземний комунальний транспорт працює в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення.

«Також нагадаю, що «Укрзалізниця» запустила човникові рейси «Дарниця» – «Святошин», як альтернативне сполучення між правим та лівим берегом столиці.

Микола Поворозник розповів, що столичні лікарні поновлюють, за відповідних умов, проведення планових операцій.

Для госпіталізації необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного консультативно-діагностичного центру. Фахівець після огляду зробить висновок щодо необхідності перебування у стаціонарі та дасть направлення. Усі витратні матеріали для низки операцій закуповуються за рахунок міського бюджету, тож для киян є безкоштовними.

Детальна інформація про організацію роботи бізнесу, роботу громадського транспорту, роботу лікарень та багато іншого розміщена на сайті КМДА, платформі «Київ цифровий»та в телеграм каналі.

«Друзі, закликаю всіх бути максимально обережними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поруч! Разом переможемо! Слава Україні!» – розповів Микола Поворозник.

Київський метрополітен працює у режимі перевезень із 08:00 до 19:00. Поїзди курсують там, де можливо забезпечити рух.

Рух «червоною лінією» організовано від ст. м. «Шулявська» до ст. м. «Університет»;

Рух «синьою лінією» організовано від ст. м. «Героїв Дніпра» до ст. м. «Теремки». Без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого»;

Рух «зеленою лінією» організовано від ст. м. «Сирець» до ст. м «Видубичі» – без зупинки на станціях «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху потягів складає 40 хвилин.

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