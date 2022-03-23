ЄС буде обмінюватися з Києвом засекреченою інформацією
Схвалена угода щодо обміну даними
Євросоюз схвалив угоду з Україною, яка дозволить надавати Києву засекречену інформацію. Йдеться, зокрема, про супутникові знімки. Про це повідомляє Bloomberg.
Такі дані наводить інформаційне агентство із посиланням на знайомі з інформацією джерела.
Вказано, що спочатку угода укладається на рік із можливістю продовження. Як зазначає агентство, постпреди країн ЄС були проінформовані про угоду під час зустрічі у вівторок.
Нагадаємо, голова Єврокомісії попередила світ: наслідки війни в Україні виходять за межі Європи. Війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.
Також стало відомо, що ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України.
Нещодавно депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні.