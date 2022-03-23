ЄС буде обмінюватися з Києвом засекреченою інформацією

Угода укладається на рік із можливістю продовження

Схвалена угода щодо обміну даними

Євросоюз схвалив угоду з Україною, яка дозволить надавати Києву засекречену інформацію. Йдеться, зокрема, про супутникові знімки. Про це повідомляє Bloomberg.

Такі дані наводить інформаційне агентство із посиланням на знайомі з інформацією джерела.

Вказано, що спочатку угода укладається на рік із можливістю продовження. Як зазначає агентство, постпреди країн ЄС були проінформовані про угоду під час зустрічі у вівторок.

Нагадаємо, голова Єврокомісії попередила світ: наслідки війни в Україні виходять за межі Європи. Війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

Також стало відомо, що ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України.

Нещодавно депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні.