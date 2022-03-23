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    ЄС буде обмінюватися з Києвом засекреченою інформацією

    Угода укладається на рік із можливістю продовження - ЄС буде обмінюватися з Києвом засекреченою інформацією
    Угода укладається на рік із можливістю продовження
    фото з відкритих джерел

    Схвалена угода щодо обміну даними

    Євросоюз схвалив угоду з Україною, яка дозволить надавати Києву засекречену інформацію. Йдеться, зокрема, про супутникові знімки. Про це повідомляє Bloomberg.

    Такі дані наводить інформаційне агентство із посиланням на знайомі з інформацією джерела.

    Вказано, що спочатку угода укладається на рік із можливістю продовження. Як зазначає агентство, постпреди країн ЄС були проінформовані про угоду під час зустрічі у вівторок.

    Нагадаємо, голова Єврокомісії попередила світ: наслідки війни в Україні виходять за межі Європи. Війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

    Також стало відомо, що ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України.

    Нещодавно депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄС буде обмінюватися з Києвом засекреченою інформацією