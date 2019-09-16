Український бізнесмен іранського походження розповів про спробу викрадення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шамсаїл Шон Шоаїб - громадянин України, засновник першої приватної повітряної медичної допомоги, капітан Української служби порятунку Фото: Укрінформ

Бізнесмен зауважив, що буде стежити за розслідуванням, оскільки те, що відбулося, нагадує йому 1990-ті роки в Україні

Український громадянин іранського походження, засновник першої приватної повітряної медичної допомоги Шамсаїл Шон Шоаїб заявив про напад на нього та спробу викрадення у Києві.

Про це він розповів у понеділок, 16 вересня, на пресконференції, пише Укрінформ.

«Тиждень тому, 9 вересня, в понеділок, опівдні в центрі міста, неподалік Львівської площі, де я був у справах, на мене було здійснено збройний замах з використанням бойових автоматів і пістолета в тому числі. Що цікаво - як можуть у столиці європейської країни відбуватися такі події - з автоматичною, бойовою зброєю? Значить, вона у вільному обігу в місті. Вже тиждень пройшов, але практично ніяких відповідей немає», - сказав Шоаїб.

Він розповів, що відвідував в той час лікувальний заклад, і вже збирався їхати, як до нього в машину увірвалися двоє молодиків в масках та жилетах, схожих на жилети правоохоронців. За словами Шоаїба, спочатку нападники хотіли вирвати у нього мобільний телефон, а після того, як він намагався чинити їм опір, вони дістали бойовий пістолет з глушником і здійснили кілька пострілів у землю. Після цього його витягли з автівки та намагалися посадити на заднє сидіння машини. Шоаїб стверджує, що намагався зняти глушник з пістолета, щоб постріли почули інші люди. В ході боротьби з нападникам йому вдалося зняти магазин пістолета, і, на переконання підприємця, це не дало нападникам змоги вбити його. Шоаїб розповів, що нападники намагалися вивезти його на його ж власній автівці, але підприємцю вдалося вистрибнути з неї на ходу.

Внаслідок нападу Шоаїб отримав кілька травм.

Підприємець також розповів, що поліцію і швидку допомогу викликали свідки події, але чи допитали їх у поліції, йому достеменно не відомо. Він повідомив, що його автівку знайшли ввечері того ж дня неподалік від місця нападу. Однак, за словами Шоаїба, машину йому досі не повернули. Також, за його словами, спілкувався він з поліцією тільки один раз, коли розповідав про обставини нападу.

«Мені, можна сказати, наполегливо рекомендували, що «навіщо шум піднімати, і навіщо людей напрягати». Після цього ніякого руху я не бачив», - сказав Шоаїб.

Він також повідомив, що займається орендою літаків та гелікоптерів, організовує повітряну швидку допомогу - транспортування хворих повітряним транспортом до місця лікування, в тому числі і за кордон, і має партнерів по всьому світу. На його думку, напад міг бути здійснений з метою вимагання грошей. Водночас Шоаїб не вважає причетними до події можливих конкурентів чи своїх «особистих ворогів».

Раніше, за словами підприємця, він не отримував якихось вимог грошей чи погроз. Також він не помічав, щоб за ним стежили. Втім після нападу було кілька дзвінків з незнайомих номерів, але, за словами Шоаїба, він на них не відповідав, а всі дані про номери передавав поліції.

За словами підприємця, справа була зареєстрована в Шевченківському управлінні поліції в м. Києві, і після цього якогось руху у справі він не спостерігає.

Підприємець висловив подив таким станом справ, враховуючи, що подія відбулася зі стріляниною, в центрі міста, і під час неї могли постраждати інші люди. Він також зауважив, що буде стежити за розслідуванням, оскільки те, що відбулося, нагадує йому 1990-ті роки в Україні.

«Я буду слідкувати за ситуацією, і будь-які моменти, коли я відчуваю, що деякі співробітники ведуть халатно свою роботу, - про це буде повідомлятися. Ще раз наголошую: люди, які пішли на це, розраховували на якусь підтримку, або, як говорять в народі, «кришу». Ми всі знаємо значення цього слова», - сказав Шоаїб.

Шамсаїл Шон Шоаїб розповів журналістам, що народився в Ірані, в Україні живе вже 17 років, навчався в Національному авіаційному університеті, є громадянином України. Сім років займається орендою гелікоптерів, два роки тому організував першу приватну повітряну допомогу.