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    У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)

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    У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)

    Злодії діяли упродовж року, правоохоронці довели їх причетність до 23-х злочинних епізодів

    Злодії діяли упродовж року. Правоохоронці довели їх причетність до 23-х злочинних епізодів. Дії підозрюваних кваліфіковані слідчими як крадіжки, вчинені організованою групою у особливо великих розмірах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 закінчили розслідування у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо жителів Києва віком від 22-х до 25-ти років.

    На рахунку учасників угрупування понад два десятки доведених фактів крадіжок.

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    Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Максим Васильченко, зловмисники переважно викрадали фари з елітних іномарок і діяли вночі.

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    У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)
    У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)
    У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)

    Вони обирали транспортні засоби, які тривалий час перебували без постійного нагляду, здійснювали демонтаж передніх фар і тікали.

    «Ми розслідували кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Трьом зловмисникам оголосили про підозру, а четвертого - оголосили у розшук. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва. Учасникам групи загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив слідчий.

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