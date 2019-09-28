У Києві затримали банду, яка спеціалізувалася на крадіжках із автомобілів (фото)



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Злодії діяли упродовж року, правоохоронці довели їх причетність до 23-х злочинних епізодів

Злодії діяли упродовж року. Правоохоронці довели їх причетність до 23-х злочинних епізодів. Дії підозрюваних кваліфіковані слідчими як крадіжки, вчинені організованою групою у особливо великих розмірах. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 закінчили розслідування у кримінальному провадженні стосовно організованої злочинної групи, до складу якої входило четверо жителів Києва віком від 22-х до 25-ти років.

На рахунку учасників угрупування понад два десятки доведених фактів крадіжок.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Максим Васильченко, зловмисники переважно викрадали фари з елітних іномарок і діяли вночі.

Вони обирали транспортні засоби, які тривалий час перебували без постійного нагляду, здійснювали демонтаж передніх фар і тікали.

«Ми розслідували кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Трьом зловмисникам оголосили про підозру, а четвертого - оголосили у розшук. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до Шевченківського районного суду міста Києва. Учасникам групи загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив слідчий.