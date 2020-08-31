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    У Києві поліція зловила серійного викрадача велосипедів

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    Крадій велосипедів -&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">раніше судимий за аналогічні злочини 29-річний мешканець Солом&rsquo;янського району</span></span> - У Києві поліція зловила серійного викрадача велосипедів
    Крадій велосипедів - раніше судимий за аналогічні злочини 29-річний мешканець Солом’янського району
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник викрадав двоколісні транспортні засоби біля торгівельних закладів, а потім продавав через оголошення у мережі інтернет

    Протягом серпня-місяця до чергової частини Дарницького управління поліції звернулися місцеві мешканці із заявами про викрадення велосипедів. Заявники розповідали, що вони залишали без нагляду двоколісні транспортні засоби під час відвідування торгово-розважальних центрів.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході проведення комплексу оперативних заходів працівники поліції затримали підозрюваного у вчиненні крадіжок кількох велосипедів.

    «Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 29-річний мешканець Солом’янського району столиці, який цілеспрямовано приїжджав скоювати злочини в інший район. Ми довели причетність затриманого до вчинення трьох крадіжок. Викрадені велосипеди він продавав через оголошення у мережі Інтернет, один із них нам вдалося розшукати та повернути власнику», - повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

    Наразі слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловіку підозру у вчиненні повторної крадіжки та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

    Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, що цього літа триває встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва. Загалом на всіх об’єктах встановлять 678 велопарковок.

    У червні цього року були встановлені перші велопарковки бiля соціальних установ, станцій метрополітену i адмiнiстративних будівель Києва.

    Національна поліція України Київ кримінал викрадення злочин злочинець велосипед
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