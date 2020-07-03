Сервіс велопрокату в Києві змінив назву, оновив додаток і знизив ціни (фото, відео)



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Мер Києва Віталій Кличко побував на одному з пунктів велопрокату Фото: пресслужба мера Києва

У Bikenow розповіли, як орендувати велосипед

За два роки понад 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами громадського велопрокату. Про це мер Києві Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У Києві стрімко набуває популярності система громадського велопрокату, яку ми разом з інвесторами проєкту презентували два роки тому. За цей час понад 75 тисяч разів кияни та гості міста скористалися послугами громадського велопрокату. І, якщо два роки тому ми починали з 33-х станцій прокату, то сьогодні їх вже 302. Значно збільшилась і кількість велосипедів, що можна взяти на цих станціях. Їх вже - більше тисячі одиниць. А буквально за тиждень-два, як запевнили інвестори, вони завезуть іще тисячу таких байків», - сказав Кличко.

За його словами, цього року сервіс прокату велосипедів Nextbike здійснив ребрендинг: змінив назву на Bikenow, запустив новий додаток та знизив вартість разової поїздки.

Мер столиці також показав коротке відео з одного з таких пунктів прокату.

Як повідомляється на сторінці Bikenow у Facebook, орендувати велосипед можна за допомогою мобільного телефону і пересуватися вільно і з комфортом.

Всі абонементи будуть діяти за звичними багатьом користувачам тарифами. Кожні 30 хвилин кожної поїздки безкшоштовно.

Скористатися послугою дуже просто:

безкоштовно скачайте мобільний додаток bikenow

пройдіть просту реєстрацію і прив'яжіть банківську карту

виберіть найближчий до вас транспорт, почніть оренду і насолоджуйтеся зручністю і свободою пересування

припаркуйте транспорт відповідно до правил в відведеному для цього місці - спеціальної стоянки для велосипедів сервісу

«Сьогодні, на прохання велоспільноти Києва, триває облаштування велозаїзду з Набережного шосе на міст Метро. Завершити роботи плануємо в середині липня. Також ми встановили першi велопарковки бiля соцiальних установ, станцiй метро i адмiнiстративних будiвель. Протягом літа таких парковок значно побільшає», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

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