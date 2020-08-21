До 1 вересня з’являться велопарковки біля 149 київських шкіл (фото)



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Кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485 Фото: КМДА

Комунальники обладнують столичні школи місцями для велосипедів

Із 1 вересня вчителі та учні київських шкіл, які надають перевагу велосипедам, матимуть змогу залишити свій двоколісний транспорт на велопарковці. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

«До початку навчального року завершимо встановлення велосипедних стійок поблизу столичних шкіл. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно тривають і до 1 вересня ще 81 столичну школу обладнаємо місцями для велосипедів. Таким чином загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485», – сказав Осипов.

Нагадаємо, що цього літа триває встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва. Загалом на всіх об’єктах встановлять 678 велопарковок.

У червні цього року були встановлені перші велопарковки бiля соціальних установ, станцій метрополітену i адмiнiстративних будівель Києва.

Як повідомлялося, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

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