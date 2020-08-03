  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада хоче пересадити вчителів та школярів на велосипеди

    • Розсилка
    Велосипедна парковка біля однієї зі столичних шкіл - Столична влада хоче пересадити вчителів та школярів на велосипеди
    Велосипедна парковка біля однієї зі столичних шкіл
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

    До осені біля 113 столичних шкіл з'являться велопарковки

    У Києві біля шкіл почали встановлювати велосипедні парковки.

    Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    До початку навчального року велосипедні паркувальні стійки з’являться поблизу 113 загальноосвітніх навчальних закладів Києва.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Столична влада хоче пересадити вчителів та школярів на велосипеди
    Столична влада хоче пересадити вчителів та школярів на велосипеди

    Столична влада вважає, що це дозволить популяризувати цей вид транспорту серед учнів та вчителів.

    Окрім освітніх закладів, велопарковки встановлюють біля закладів культури, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах.

    Як повідомлялося, у червні цього року були встановлені перші велопарковки бiля соціальних установ, станцій метрополітену i адмiнiстративних будівель Києва.

    Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

    Читайте також:
    Київ школа КМДА транспорт велоінфраструктура велосипед
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ