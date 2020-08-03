Столична влада хоче пересадити вчителів та школярів на велосипеди



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Велосипедна парковка біля однієї зі столичних шкіл Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

До осені біля 113 столичних шкіл з'являться велопарковки

У Києві біля шкіл почали встановлювати велосипедні парковки.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

До початку навчального року велосипедні паркувальні стійки з’являться поблизу 113 загальноосвітніх навчальних закладів Києва.

Столична влада вважає, що це дозволить популяризувати цей вид транспорту серед учнів та вчителів.

Окрім освітніх закладів, велопарковки встановлюють біля закладів культури, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах.

Як повідомлялося, у червні цього року були встановлені перші велопарковки бiля соціальних установ, станцій метрополітену i адмiнiстративних будівель Києва.

Нагадаємо, 15 червня велосипедисти вийшли на «лежачий протест» під стіни Київської міської держадміністрації. Вони вимагали покращення велосипедної структури та безпеки для власників двоколісного транспорту.

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