  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З'явилося відео, як український блогер «кинув» маленьку дівчинку на iPhone

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Блогер Олександр Волошин&nbsp;вирішив влаштувати &laquo;акцію небаченої щедрості&raquo; і нібито подарувати новий смартфон за 20 тисяч гривень одному зі своїх підписників - З'явилося відео, як український блогер «кинув» маленьку дівчинку на iPhone
    Блогер Олександр Волошин вирішив влаштувати «акцію небаченої щедрості» і нібито подарувати новий смартфон за 20 тисяч гривень одному зі своїх підписників
    Скріншот з відео

    Блогер вручив дитині смартфон, обійнявся з нею, а коли камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад

    У мережі оприлюднили повне відео, на якому відомий український блогер Олександр Волошин дарує маленькій дівчинці iPhone 11, а потім силою забирає його.

    Виявляється, блогер вирішив влаштувати «акцію небаченої щедрості» і нібито подарувати новий смартфон за 20 тисяч гривень одному зі своїх підписників. Він ходив центром Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok. Першою, хто сказала «так», виявилася маленька дівчинка, що гуляла з мамою.

    Волошин вручив дитині смартфон, обійнявся з нею, а коли камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад. Однак мама дівчинки попросила дочку не віддавати подарунок і записала все на відео.

    «Просто уявіть шок і розчарування моєї дитини!», — відреагувала на ситуацію матір дівчинки.

    Після скандалу, акаунти блогера були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок.

    До слова, за новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці.

    Теги: Київ діти інтернет смартфон гаджет TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З'явилося відео, як український блогер «кинув» маленьку дівчинку на iPhone