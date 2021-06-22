З'явилося відео, як український блогер «кинув» маленьку дівчинку на iPhone

Блогер Олександр Волошин вирішив влаштувати «акцію небаченої щедрості» і нібито подарувати новий смартфон за 20 тисяч гривень одному зі своїх підписників

Блогер вручив дитині смартфон, обійнявся з нею, а коли камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад

У мережі оприлюднили повне відео, на якому відомий український блогер Олександр Волошин дарує маленькій дівчинці iPhone 11, а потім силою забирає його.

Виявляється, блогер вирішив влаштувати «акцію небаченої щедрості» і нібито подарувати новий смартфон за 20 тисяч гривень одному зі своїх підписників. Він ходив центром Києва і запитував у людей, чи підписані вони на його TikTok. Першою, хто сказала «так», виявилася маленька дівчинка, що гуляла з мамою.

Волошин вручив дитині смартфон, обійнявся з нею, а коли камера вимкнулася, попросив віддати гаджет назад. Однак мама дівчинки попросила дочку не віддавати подарунок і записала все на відео.

«Просто уявіть шок і розчарування моєї дитини!», — відреагувала на ситуацію матір дівчинки.

Після скандалу, акаунти блогера були заблоковані, а сам він перестав виходити на зв'язок.

До слова, за новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці.