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    Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)

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    &nbsp;У 1984 році Орест Васкул був знову заарештований за антирадянську діяльність - Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)
     У 1984 році Орест Васкул був знову заарештований за антирадянську діяльність
    Фото з відкритих джерел

    Про життєвий шлях Ореста Васкула знято документальний фільм «Орест»

    Сьогодні, 8 червня, відійшов в інший світ 93-річний повстанець ОУН-УПА Орест Васкул. Про це на сторінці у Facebook написав український політик Юрій Сиротюк.

    «Бог дав народися йому, коли вже була заснована ОУН. Лупити московських окупантів ще у 1944-му. Потрапити в полон і втекти з нього. Пройти підпілля. Табори. Не зламатися», – написав про Ореста Васкула депутат, подякувавши хлопцям, які піклувалися про небіжчика останніми роками.

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    Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)
    Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)
    Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)

    «Свободівець» Сиротюк нагадав про основні моменти життя повстанця. Орест Васкул народився 28 травня 1928 на Городенщині Івано-Франківської області у сім'ї вчителів.

    У 1942 році Орест Васкул вступив у ряди Юнацтва ОУН. З 1943 року – член ОУН (б). У 1943 року добровільно записався у дивізію «Галичина». Пройшов вишкіл біля Дембіци у Польщі. Воював у лавах Дивізії зброї СС «Галичина», під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий до Башкирської АССР. Звідси втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, п'ять років позбавлення прав. Більшу частину просидів в бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СССР звільнений 25 червня 1956 року.

    Повернувся до України, де зустрівся з прихованим переслідуванням, зокрема, відмовлялися прописати. Повернувся назад до Воркути.

    Із 1968 року проживав в селі Ясногородка Київської області. Балотувався під час виборів до Верховної Ради України 2006 року, № 5 в списку ВО «Свобода».

    У 1980 році вступив на заочне навчання у Ризький будівельний інститут, який не закінчив через арешт.

    8 лютого 1984 року Орест Васкул був знову заарештований за антирадянську діяльність. Судили в Києві й дали одинадцять років в'язниці. Сидів у тюрмі м. Алчевськ Луганської області. 26 грудня 1987 року був звільнений.

    У 1995-2010 роках Орест Васкул був членом Головного Проводу ОУН(б) та головою Теренового Проводу ОУН(б) в Україні.

    Із 1992 року Орест Васкул – голова Київського крайового братства ОУН-УПА та член головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.

    У липні 2017 року про життєвий шлях Ореста Васкула знято документальний фільм «Орест» – першу серію проєкту «Жива УПА».

    Додамо, що в середу, 19 травня, відійшов у вічність 95-річний Іван Якимчук, житель міста Тисмениця, учасник бойових дій ОУН-УПА, найстарший учасник Братства вояків ОУН-УПА Тисменицької громади.

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    Теги: історія ОУН-УПА смерть
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    Помер знаний повстанець ОУН-УПА (фото)