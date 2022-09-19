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У Києві постане меморіал захисникам Маріуполя: яким він буде (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві постане меморіал захисникам Маріуполя: яким він буде (фото) 
«Воїни є достойними такої слави, і це попередження: не забувати, якою ціною дісталася свобода» 

Через бюрократію частина полеглих Героїв досі не похована 

У столиці України збудують меморіал для загиблих захисників Маріуполя, де поховають загиблих Героїв. Адже багато батьків, не тільки «азовців», а всіх захисників Маріуполя, хочуть, щоб хлопці були всі поховані разом. Про це розповіла керівниця патронатної служби полку «Азов» Олена Толкачова, пише «Українська правда».

«Меморіал повинен бути на схилах Дніпра, на місці, яке буде проглядатися з усіх боків Києва. Тому що воїни є достойними такої слави, і це попередження для наступних поколінь, що не потрібно забувати, якою ціною їм дісталася свобода та мирне життя. Місце вже обрали – воно буде на місці Співочого поля. Там вже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни, державний прапор і саме це місце підходить і по всіх архітектурних і візуальних нормах. Наш архітектор (теж, до речі, «азовець») розробив візуалізацію. Наскільки мені відомо, мер Кличко її вже бачив», – каже Толкачова. 

У Києві постане меморіал захисникам Маріуполя: яким він буде (фото)  фото 1

Однак є ряд бюрократичних процедур, які зараз абсолютно недоречні. І влада розглядає питання, як вирішити це якнайшвидше, бо з цим вже затягувати не можна.  

Наразі урни кремованих Героїв – на зберіганні в крематорії. Деякі сім'ї забрали урни додому, але це не дуже правильно. Потрібно якнайшвидше робити цей меморіал.

Щодо термінів, коли меморіал може з'явитися, то «азовці» хотіли б до зими все зробити.  

«Архітектурна форма, яку ми хочемо втілити, доволі масштабна і складна. Тому спочатку потрібно розпочати процес поховання, потім вже будувати сам меморіальний комплекс і приводити до ладу місця поховання. Після цього вже робляться доріжки, висаджуються зелені насадження, там ще треба робити реконструкцію сходів, які ведуть прямо від набережної Дніпра. Локація дуже вдала, і єдине, що зараз нас зупиняє, це останнє слово влади», – розповіла керівниця патронатної служби. 

Водночас є проблема, адже мами, які не хочуть кремувати тіла з релігійних міркувань, сказали, що будуть чекати меморіал, аби поховати хлопців разом. І вони чекають, не ховають дітей. Тіла досі зберігаються у моргах в рефрижераторах. Тож патронатна служба звертається до президента Зеленського з проханням допомогти терміново розпочати процес поховання загиблих героїв на території, яку обрали під меморіал. 

Нагадаємо, напередодні росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео).

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Теги: Маріуполь Свобода прапор поховання влада

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