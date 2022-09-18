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Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
Катериною Поліщук із «Азовсталі» перебуває у полоні
фото: скріншот із відео

Дівчина тримається гідно та навіть жартує

Російські пропагандисти записали інтерв’ю із полоненою Катериною Поліщук із «Азовсталі». Позивний дівчини – Пташка. Саме вона в підземеллі співала пісні, аби підбадьорити бойових побратимів.

Окупанти називають Пташку снайперкою «Азову». Полонена тримається гідно та навіть жартує. Говорить українською.

«Я шкодую тільки про те, що матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. А так, я думаю, що якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала», – каже Пташка.

Раніше у інтерв’ю «Главкому» Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра), розповіла, що думає про діяльність Червоного Хреста щодо українських військовополонених.

Нагадаємо, у День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».

Читайте також: Сестра «азовця» Тавра: Навіщо нам депутати, яким плювати на українських полонених?
Теги: Маріуполь війна Азов полон Україна Азовсталь відео

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