Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)

Дівчина тримається гідно та навіть жартує

Російські пропагандисти записали інтерв’ю із полоненою Катериною Поліщук із «Азовсталі». Позивний дівчини – Пташка. Саме вона в підземеллі співала пісні, аби підбадьорити бойових побратимів.

Окупанти називають Пташку снайперкою «Азову». Полонена тримається гідно та навіть жартує. Говорить українською.

«Я шкодую тільки про те, що матюкалася на одному з відео. Мені дуже-дуже соромно перед моєю мамою. А так, я думаю, що якби у мене був вибір, чи їхати в Маріуполь ще раз, я би поїхала», – каже Пташка.

Раніше у інтерв’ю «Главкому» Сандра Кротевич – сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра), розповіла, що думає про діяльність Червоного Хреста щодо українських військовополонених.

Нагадаємо, у День незалежності, 24 серпня, російські загарбники можуть планувати теракт під час «судилища» над українськими Героями в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».

Після цього Банкова заявила, що Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі».