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    У Києві снігоприбиральна машина протаранила Volkswagen (відео)

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    ДТП сталася вранці на Дніпровському узвозі - У Києві снігоприбиральна машина протаранила Volkswagen (відео)
    ДТП сталася вранці на Дніпровському узвозі
    Фото: скріншот відео

    Водій вантажівки порушив правила дорожнього руху, що призвело до ДТП

    Сьогодні, 15 лютого, вранці на Дніпровському узвозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю снігоприбиральної техніки та автомобіля Volkswagen.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій вантажівки здійснив поворот ліворуч, що призвело до зіткнення з автомобілем Volkswagen.

    Учасники автопригоди не зазнали ушкоджень.

    Патрульні склали на керманича вантажного авто протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 12 лютого на вулиці Петра Запорожця в Києві сталося зіткнення машини швидкої допомоги та снігоочищувача.

    Теги: ДТП Київ вантажівки ПДР автомобіль
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