В передмісті Києва працювало ППО

В місті чути вибухи

У ніч на 9 вересня у Києві та області працює протиповітряна оборона. Мешканці повідомляють про вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.

«В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях.

Раніше про роботу ППО у столичній області інформувала Київська ОВА. У столиці та кількох північних і центральних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року.