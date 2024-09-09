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В передмісті Києва працювало ППО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В передмісті Києва працювало ППО
У пердмісті столиці працює ППО
фото з відкритих джерел

В місті чути вибухи

У ніч на 9 вересня у Києві та області працює протиповітряна оборона. Мешканці повідомляють про вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.

«В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.

Київська міська військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях.

Раніше про роботу ППО у столичній області інформувала Київська ОВА. У столиці та кількох північних і центральних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року.

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Теги: Київ системи ППО

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