В передмісті Києва працювало ППО
В місті чути вибухи
У ніч на 9 вересня у Києві та області працює протиповітряна оборона. Мешканці повідомляють про вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.
«В передмісті столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях!» – йдеться в повідомленні.
Київська міська військова адміністрація закликає людей залишатися в укриттях.
Раніше про роботу ППО у столичній області інформувала Київська ОВА. У столиці та кількох північних і центральних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року.
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