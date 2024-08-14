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Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань
З'явилися перші відео скидання українськими літаками американських бомб Jdam по цілях у Курській області
фото з відкритих джерел

Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне

Винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Про це пише Forbes.

Видання зазначає, що у вівторок, 13 серпня, з'явилися перші відео скидання українськими літаками американських бомб Jdam по цілях у Курській області. За даними Forbes, українські військові розгорнули «значну кількість» батарей протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали, а в деяких випадках навіть скидати бомби з супутниковим наведенням.

«За значної допомоги безпілотників з вибуховими пристроями, українські батареї збили кілька російських гелікоптерів. Відстрілюючись, російська артилерія пошкодила один український зенітно-ракетний комплекс «Бук», – пише видання.

Видання зазначає, що російська протиповітряна оборона навколо Курська дуже потужна. Цим пояснюється той факт, що згаданий Су-27 був помічений у польоті лише в лише кількох сотнях футів над полем бою після скидання планерних бомб. Пілоти з обох сторін намагаються літати якомога нижче і якомога частіше, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.

Хоча обидві сторони розмістили військові літаки над зоною вторгнення, цілком можливо, що росіяни розгортають більше військових літаків. Є свідчення російських бомбардувань, спрямованих як на українські війська в Курській області, так і на бази ЗСУ в Сумській області.

«Єдиною підтвердженою ціллю української бомби є російський командний пункт у Тьоткіно. Тобто, не зрозуміло, чи поширили українці свою повітряну міць безпосередньо над лінією фронту», – пише видання.

На думку Forbes, такі дії мали б сенс. Попри ескалацію українських безпілотників і ракетних нальотів на російські авіабази в Курську та навколо нього, в росіян по-старому більше літаків і бомб. Ті 85 винищувачів F-16, які пообіцяли надати європейські союзники України, прибувають повільно і в невеликій кількості.

Позаштатний науковий співробітник Центру оборонних стратегій Ганс Мідтун зазначив, що цілком можливо, що українські військово-повітряні сили мають лише близько 100 бойових літаків після втрати кількох під час російських атак на українські аеродроми влітку цього року. За його словами, «вторгнення кине виклик і без того розтягнутим українським Збройним силам»

Незадовго до повномасштабного вторгнення, Росія підготувала близько 300 літаків для повітряних атак проти України, які можуть скидати до 100 планерних бомб на день. Натомість Повітряні сили ЗСУ, скоріш за все, скидають лише частину цієї кількості.

«Приблизно в той самий час, коли Су-27 бомбили російські позиції в Курську, інші українські літаки бомбили три утримувані Росією міста в Харківській області, приблизно в 100 милях на схід від Курського виступу», – пише Forbes.

Як зазначає видання, попри серйозну нестачу літаків, бомб та іншого важкого озброєння, наступ України не демонструє жодних ознак сповільнення. «Ми переходимо в наступ. Наша мета – розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон», – сказав Мідтуну неназваний український чиновник.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

Як повідомлялося, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.

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Теги: війна винищувач системи ППО F-16 Повітряні сили ЗСУ Курщина

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