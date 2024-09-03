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Забруднення повітря: влада звернулася до киян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Забруднення повітря: влада звернулася до киян
фото: Сергій Рістенко (ілюстративне)

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене горінням торфу у Броварському районі

Станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. 

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний.

У разі появи задимленості рекомендується зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Стан повітря на правому березі Києва

  • На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).
  • За адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості). 
  • За адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості). 

За адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості). 

Стан повітря на лівому березі Києва

На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).

Забруднення повітря: влада звернулася до киян фото 1
інфографіка: КМДА

Карта якості повітря в Україні онлайн

Нагадаємо, що на Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, через яку влада евакуювала ціле село. Постраждали місцева мешканка та рятувальник.

Теги: повітря Київ

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