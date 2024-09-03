Забруднення повітря: влада звернулася до киян

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене горінням торфу у Броварському районі

Станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний.

У разі появи задимленості рекомендується зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Стан повітря на правому березі Києва

На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).

За адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

За адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

За адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості).

Стан повітря на лівому березі Києва

На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).

інфографіка: КМДА

Карта якості повітря в Україні онлайн

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