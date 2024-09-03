Забруднення повітря: влада звернулася до киян
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене горінням торфу у Броварському районі
Станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний.
У разі появи задимленості рекомендується зачинити вікна та відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
Стан повітря на правому березі Києва
- На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень забрудненості).
- За адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).
- За адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).
За адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості).
Стан повітря на лівому березі Києва
На пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).
Карта якості повітря в Україні онлайн
Нагадаємо, що на Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, через яку влада евакуювала ціле село. Постраждали місцева мешканка та рятувальник.
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