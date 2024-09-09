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Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року
На фронті відбулося 148 бойових зіткнень
фото: Гештаб

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України 60 авіаційних ударів із застосуванням 79 КАБів, 473 удари дронами-камікадзе та здійснили 2768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

з початку доби відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 59 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки, 37 БпЛА, крім того, пошкоджено дві артилерійські системи, танк, три бойові броньовані машини ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки. Наразі, в трьох локаціях ще тривають бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Активність окупанти проявляли в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки. Сім спроб противника потіснити наші підрозділи виявились марними, одна атака триває. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк, Неліпівка та Дружба. Наші захисники відбили 13 штурмів, чотири атаки тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 4

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень триває.

Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив 314 ліквідованих та поранених окупантів, один потрапив у полон, також українськими військовослужбовцями знищено десять автомобілів та один БпЛА. Окрім того, уражено дві гаубиці, два танки, один автомобіль та один міномет.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 25 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак, п’ять штурмів досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 6

На Времівському напрямку

Відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного, противник успіху не мав.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 929-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти ЗСУ Генштаб Торецьк

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року
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