У Києві пролунав вибух: є загиблі, під завалами можуть бути люди (оновлюєься)
Частково зруйнована двоповерхова будівля підприємства
У Голосіївському районі Києва стався вибух на автотранспортному підприємстві. Є руйнування, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Зазначимо, що на момент вибуху тривога у столиці не оголошувалася. За даними ДСНС, інцидент не пов'язаний з «прильотами».
На місці вибуху видно стовп диму. Відео та фото вже поширили місцеві телеграм-канали.
«У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці», – прокоментував Кличко.
Також з’явилося відео з місця вибуху у Голосіївському районі.
Відео з місця вибуху у Голосіївському районі Києва.
Як повідомляє КОВА, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження.
Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. pic.twitter.com/K5rNNGzNwx
Оновлено о 10:54. Попередньо, є двоє загиблих унаслідок вибуху. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
«Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці», – йдеться в повідомленні.
Оновлено об 11:19. Київська ОВА повідомила про третього загиблого в Голосіївському районі. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, що 7 вересня столичні рятувальники провели успішну операцію з ліквідації кількох займань сухої трави у трьох районах Києва: Деснянському, Дарницькому та Оболонському.
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