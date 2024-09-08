У Києві пролунав вибух: є загиблі, під завалами можуть бути люди (оновлюєься)

Наслідки вибуху на підприємстві в Києві, 8 вересня 2024 р.

Частково зруйнована двоповерхова будівля підприємства

У Голосіївському районі Києва стався вибух на автотранспортному підприємстві. Є руйнування, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що на момент вибуху тривога у столиці не оголошувалася. За даними ДСНС, інцидент не пов'язаний з «прильотами».

На місці вибуху видно стовп диму. Відео та фото вже поширили місцеві телеграм-канали.

Наслідки вибуху на підприємстві в Києві, 8 вересня 2024 р. фото: ДСНС

«У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці», – прокоментував Кличко.

Також з’явилося відео з місця вибуху у Голосіївському районі.

Відео з місця вибуху у Голосіївському районі Києва.



Як повідомляє КОВА, у Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження.



Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. pic.twitter.com/K5rNNGzNwx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2024

Оновлено о 10:54. Попередньо, є двоє загиблих унаслідок вибуху. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці», – йдеться в повідомленні.

Наслідки вибуху на підприємстві в Києві, 8 вересня 2024 р. фото: ДСНС

Наслідки вибуху на підприємстві в Києві, 8 вересня 2024 р. фото: ДСНС

Оновлено об 11:19. Київська ОВА повідомила про третього загиблого в Голосіївському районі. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що 7 вересня столичні рятувальники провели успішну операцію з ліквідації кількох займань сухої трави у трьох районах Києва: Деснянському, Дарницькому та Оболонському.