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На Київщині працювала ППО через атаку ворожих безпілотників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині працювала ППО через атаку ворожих безпілотників
фото ілюстративне

О 8.09 у Київській області було оголошено повітряну тривогу

У Київській області фіксується рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

«Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться в повідомленні.

Також в ОВА закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. О 8.09 у Київській області було оголошено повітряну тривогу. 

Тривога в області тривала понад годину. Станом на 9:21 тривогу скасовано. Ціль було збито. 

Нагадаємо, на Київщині 5 вересня тривога тривала 11 годин через масовану атаку ворожими дронами. Внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження шість приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

Також 5 вересня, в Києві зранку були чутні звуки вибухів, які, за попередньою інформацією, пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони (ППО). 

Мешканці столиці повідомляли про численні спалахи та звуки, які свідчать про активну роботу ППО. У повітряному просторі над столицею перебували кілька дронів.

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Теги: Київщина системи ППО

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