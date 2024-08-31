Садибу Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини Києва

Також відповідним наказом до Переліку внесли й інші вкрай важливі обʼєкти культурної спадщини

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав наказ про внесення садиби Зеленських (вул. Олександра Кониського, 22) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Це важливий крок для збереження історичної та культурної ідентичності столиці, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Також відповідним наказом до Переліку внесли й інші вкрай важливі обʼєкти культурної спадщини. Йдеться про ансамбль керамічних панно Будинку національних творчих колективівУкраїни (бульв. Тараса Шевченка, 50-52) авторства відомої художниці Ольги Рапай, прибутковийбудинок Анастасії Іллінської (вул. Золотоворітська, 11), флігель садиби київського війта Григорія Киселівського (вул. Григорія Сковороди, 1), прибутковийбудинок родини Зелінських (вул. Тарасівська, 23-25).

Нагадаємо, 19 липня, у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття.

Нагадаємо, що 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.