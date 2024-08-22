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«Укрзалізниця» внесла зміни в рух потягу Інтерсіті Київ-Одеса: графік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» внесла зміни в рух потягу Інтерсіті Київ-Одеса: графік
Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ у сполученні Київ-Одеса.

Потяги Інтерсіті+ між Києвом та Одесою тепер курсуватимуть впродовж року. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня щосереди, щоп'ятниці та щонеділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

Натомість у зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» оголосила про призначення додаткових рейсів Інтерсіті+ між Одесою та Києвом.

До слова, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

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Теги: Київ Одеса потяг Укрзалізниця

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