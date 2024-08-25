Квіти замість Щорса: французький митець зробив подарунок Києву до Дня Незалежності (фото)

До Дня Незалежності України французький вуличний скульптор Джеймс Коломіна представив ще одну роботу в столиці

Інсталяція символізує оновлення та надію для України





На постаменті в Києві, де раніше стояла статуя радянського командира Миколи Щорса, французький художник встановив нову скульптуру. Його творіння, «Дівчинка з соняшниками», було подаровано українцям на честь Дня Незалежності. Ця робота уособлює відмову від гнітючого минулого та прагнення до світлого майбутнього, свободи та гордості.

22 серпня на Майдані Незалежності з'явилася ще одна інсталяція – «Посланник». Дитина, яка виходить зі стіни Головпоштамту, щоб намалювати тризуб, символізує підтримку України та вшанування її героїв. Для Коломіни, уродженця Тулузи, міста-побратима Києва, цей проєкт має особливе значення.

Фото: Instagram / James Colomina

Скульптури Коломіни не лише несуть послання надії, але й викривають жорстокість війни.

Фото: Instagram / James Colomina

«Це насильство ілюструє лють Путіна, військового злочинця, готового пожертвувати невинними життями заради своїх амбіцій. Мої роботи - це акт спротиву проти ставлення людини, яка відкрито висміює страждання інших», – пояснює художник.

фото: Instagram / James Colomina

Важливо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, художник Джеймс Коломіна без дозволу встановив скульптуру Путіна на іграшковому танку в пісочниці Люксембурзького саду в Парижі. Після цього ця скульптура подорожувала по різних містах: спочатку її перемістили до Барселони і тимчасово розмістили в пісочниці саду Жоана Міро, потім її виставили в Центральному парку Нью-Йорка, а пізніше – у Ріджентс-парку Лондона.

Фото: Instagram / James Colomina

До першої річниці вторгнення ця скульптура була встановлена біля Європарламенту в парку Леопольда в Брюсселі. 3 серпня 2023 року Путіна «посадили» в Римі, у парку Вілла Боргезе. Скульптура продовжує своє переміщення, символізуючи те, що війна все ще триває.

Інсталяції Джеймса Коломіни привертають міжнародну увагу до нагальної необхідності припинення війни, водночас підкреслюючи стійкість і мужність українського народу в цей важкий час.

Нагадаємо, що у центрі Нью-Йорка з'явився «Путін».