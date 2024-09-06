Іспанія передасть Україні батарею Hawk і поновить програму прийому українських біженців

Із 1 жовтня Іспанія поновить програму прийому українських сімей

Іспанія оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання повної батареї системи ППО Hawk.

Про це повідомила міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні у форматі «Рамштайн», йдеться на сайті іспанського Міноборони.

Також Роблес розповіла про підготовку нової допомоги Києву і постачання для ЗСУ, а також про проєкти, які іспанська оборонна промисловість реалізує внаслідок двосторонньої безпекової угоди.

Роблес повідомила, що з 1 жовтня Іспанія поновить програму прийому українських сімей. Ще країна збільшує обсяг підготовки українських військових. До кінця року планують навчити понад шість тисяч солдатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер повідомив на брифінгу, що політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною.

Також Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє Пентагон. Зауважимо, що це 65 пакет допомоги, який буде надано адміністрацією президента США Джо Байдена з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

До слова, Канада надасть Україні ракетні двигуни CRV-7, а також 1300 боєголовок до них. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Крім того, міністр оборони Білл Блер оголосив, що цього тижня пілоти Збройних сил України прибули до Канади, щоб розпочати тренування для пілотів винищувачів. Канада також надасть критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам.