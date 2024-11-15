Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля
Акція «Порожні стільці» проводиться в Україні вп’яте
фото: Українська Гельсінська спілка з прав людини

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 12 листопада 2024 року є дані про майже 54 тис. людей

Сьогодні, 15 листопада, у Києві пройшла акція на підтримку журналістів, письменників, митців та правозахисників, що зникли безвісти, ув’язнені чи перебувають в полоні через війну Росії проти України. Акція присвячена Дню ув’язненого письменника, або Дню порожніх стільців, який відзначається 15 листопада. Акція «Порожні стільці» проводиться в Україні вп’яте.  Про це повідомляється на своїй сторінці Української Гельсінської спілки з прав людини.

Зокрема на площі були виставлені порожні стільці з іменами журналістів, митців, правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у російському ув’язненні.

 Рідні, друзі та колеги ув’язнених і полонених поділилися їхніми історіями, нагадуючи, що за кожним іменем стоїть людська трагедія.

Серед учасників – журналістка Людмила Гусейнова, яка провела в полоні три роки, та Наріман Джелял, журналіст і колишній політв’язень, звільнений цього літа після майже трьох років ув’язнення російською окупаційною владою.

Ця акція стала ще одним нагадуванням про важливість підтримки та солідарності, необхідних для визволення всіх, хто опинився в російському полоні.

За даними Центру громадянських свобод, понад 7000 незаконно ув’язнених цивільних нині утримуються в Росії на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більша. Водночас в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 12 листопада 2024 року є дані про майже 54 тис. людей.

За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 30 цивільних українських медійників та 2 журналісти-комбатанти. Відомо про 15 справ журналістів і громадянських журналістів у Криму, які були засуджені окупаційними судами до різних термінів. Більшість із них – кримські татари.

Читайте також:

Теги: акція засуджені журналіст полон в'язниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лубінець (по центру) зустрівся з російською уповноваженою з прав людини (крайня праворуч)
Україна обмінялася списками військовополонених з Росією
8 листопада, 17:36
Найбільше випадків вбивства українських захисників зафіксовано в Донецькій області
Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна
6 листопада, 21:58
Бойко, ймовірно, став першим журналістом, який загинув при нез'ясованих обставинах у незалежній Україні
Перше вбивство журналіста у Незалежній Україні? Згадуємо Вадима Бойка, який загинув у 30 років
5 листопада, 11:09
Окупанти продовжують вбивати українців у полоні, – заявив Горішній
Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий
1 листопада, 17:02
Андрій Костін прокоментував гучний скандал з інвалідністю прокурорів
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
20 жовтня, 21:18
Росіяни на фронті не рахуються із втратами
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
19 жовтня, 17:07
Андрій Богдан перебував у полоні 29 місяців
Росія засудила до 25 років колонії. Захисник Маріуполя Андрій Богдан повернувся з полону
19 жовтня, 10:54
Поліцейські Максим Дуднік та Єгор Денисов повернулися з російського полону
В Україну повернулися двоє поліцейських, які були у полоні понад два роки: щемлива історія
19 жовтня, 09:46
З полону РФ звільнили Максима Буткевича
З російського полону звільнили активіста, правозахисника й журналіста Максима Буткевича
19 жовтня, 00:25

Новини

У Києві пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля
У Києві пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля
Чоловік у формі відкрив стрілянину під Києвом: Міноборони відреагувало (оновлено)
Чоловік у формі відкрив стрілянину під Києвом: Міноборони відреагувало (оновлено)
Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води
Аварія на Дніпровській набережній: жителі однієї з вулиць залишилися без води
КиївПрайд пройде у День пам’яті жертв Голодомору: організатори пояснили своє рішення
КиївПрайд пройде у День пам’яті жертв Голодомору: організатори пояснили своє рішення
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
Ремонт укриття зі збитками у 230 тис. гривень: начальник Подільської РДА отримав підозру
Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху
Низка столичних автобусів і тролейбус на вихідних курсуватимуть зі змінами руху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
44K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
30K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
7797
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
7137
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua