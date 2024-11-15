У Києві пройшла акція «Порожні стільці» на підтримку в'язнів Кремля

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 12 листопада 2024 року є дані про майже 54 тис. людей

Сьогодні, 15 листопада, у Києві пройшла акція на підтримку журналістів, письменників, митців та правозахисників, що зникли безвісти, ув’язнені чи перебувають в полоні через війну Росії проти України. Акція присвячена Дню ув’язненого письменника, або Дню порожніх стільців, який відзначається 15 листопада. Акція «Порожні стільці» проводиться в Україні вп’яте. Про це повідомляється на своїй сторінці Української Гельсінської спілки з прав людини.

Зокрема на площі були виставлені порожні стільці з іменами журналістів, митців, правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у російському ув’язненні.

Рідні, друзі та колеги ув’язнених і полонених поділилися їхніми історіями, нагадуючи, що за кожним іменем стоїть людська трагедія.

Серед учасників – журналістка Людмила Гусейнова, яка провела в полоні три роки, та Наріман Джелял, журналіст і колишній політв’язень, звільнений цього літа після майже трьох років ув’язнення російською окупаційною владою.

Ця акція стала ще одним нагадуванням про важливість підтримки та солідарності, необхідних для визволення всіх, хто опинився в російському полоні.

За даними Центру громадянських свобод, понад 7000 незаконно ув’язнених цивільних нині утримуються в Росії на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більша. Водночас в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на 12 листопада 2024 року є дані про майже 54 тис. людей.

За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 30 цивільних українських медійників та 2 журналісти-комбатанти. Відомо про 15 справ журналістів і громадянських журналістів у Криму, які були засуджені окупаційними судами до різних термінів. Більшість із них – кримські татари.