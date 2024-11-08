Україна обмінялася списками військовополонених з Росією

Лубінець (по центру) зустрівся з російською уповноваженою з прав людини (крайня праворуч)

Під час зустрічі український та російський омбудсмени започаткували новий формат

Україна отримала від Російської Федерації списки військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, на території Білорусі, за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста український омбудсмен зустрівся з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

За словами українського омбудсмена, під час зустрічі сторони започаткували новий формат. «Передали листи від українських родичів до українських військовополонених у РФ», – розповів він.

Крім того, Лубінець заявив, що поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії.

«Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних! Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв’язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників. Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

Як повідомлялося, через Катар Україні вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.

До слова, для України важливо нарощувати обмінний фонд, тому військових КНДР планують використовувати для звільнення полонених українців.