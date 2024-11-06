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Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки проваджень про вбивства військовополонених розслідує Україна
Найбільше випадків вбивства українських захисників зафіксовано в Донецькій області
фото з відкритих джерел

Стрімке зростання випадків убивств українських захисників під час здачі в полон почалось наприкінці 2023 року

Правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою. Про це повідомив керівник управління Департаменту Офісу генпрокурора щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Денис Лисенко.

Як зазначив посадовець, стрімке зростання випадків убивств українських захисників під час здачі в полон почалось наприкінці 2023 року і досягло безпрецедентних масштабів у 2024 році.

Найбільше випадків зафіксували у Донецькій області – 17, під час яких убили 62 полонених.

«Ми зараз займаємось аналізом усіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей. І вже готуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невживання заходів щодо їхнього припинення та покарання винних», – зазначив Денис Лисенко.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: вбивство полон війна Офіс Генерального прокурора

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