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В Україну повернулися двоє поліцейських, які були у полоні понад два роки: щемлива історія

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україну повернулися двоє поліцейських, які були у полоні понад два роки: щемлива історія
Поліцейські Максим Дуднік та Єгор Денисов повернулися з російського полону
фото: Національна поліція

Нацполіція: Їх обох тримали в Оленівській колонії, вони пережили жахіття російського полону…

18 жовтня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них двоє поліцейських – Максим Дуднік та Єгор Денисов. Про це повідомляє Національна поліція України.

Як повідомляється, поліцейські пробули у неволі більше ніж два з половиною роки. 

«До повномасштабного вторгнення Максим Дуднік працював дільничним офіцером поліції у Маріуполі, а Єгор Денисов – поліцейським взводу № 2 РПОП поліції Донеччини», – йдеться у повідомленні.

Нац поліція зазначає, що під час запеклих боїв за Маріуполь Максим Дуднік продовжував нести службу, допомагав з евакуацією цивільним, а після оточення міста – перебував на «Азовсталі». У травні 2022 року під час евакуації з заводу окупанти взяли поліцейського в полон.

Водночас Єгор Денисов був у складі групи, яка організовувала евакуацію населення з окупованого Маріуполя. У березні 2022 року окупанти затримали поліцейського в Маріупольському районі.

«Їх обох тримали в Оленівській колонії, вони пережили жахіття російського полону… Понад два з половиною роки хлопці перебували в полоні, та тепер нарешті повернулися додому», – зазначає Нацполіція.

Нагадаємо, що 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини Zmina Максима Буткевича. Про це для Zmina повідомив його батько. 

Також з російського полону повернулося 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».

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Теги: поліція Національна поліція України полон обмін полоненими ЗСУ війна Україна Оленівка росія росіяни окупанти Донеччина Маріуполь

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