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РФ визнала «небажаною» організацією український правозахисний центр Zmina

Ірина Міллер
glavcom.ua
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РФ визнала «небажаною» організацією український правозахисний центр Zmina
Максим Буткевич – український правозахисник і журналіст, співзасновник проєкту «Без Кордонів» та центру прав людини ZMINA
фото з відкритих джерел

Одним із засновників правозахисного центру Zmina є український правозахисник Максим Буткевич

Генпрокуратура Росії визнала «небажаною» організацією на території РФ український центр прав людини Zmina. Про це повідомляє «Настоящее время». 

Як вважає наглядовий орган країни-агресора, українські правозахисники займаються «дискредитацією внутрішньої та зовнішньої політики Росії», намагаються створювати умови для «дестабілізації суспільно-політичної обстановки в РФ», зокрема «за допомогою інспірування національно-сепаратистських настроїв».

У відомстві стверджують, що Zmina просуває політику «недружніх» держав щодо російсько-української війни та міжнародної блокади РФ. Генпрокуратура РФ також зазначає, що організація отримує гроші від США, Великобританії, Нідерландів, Чехії, Швейцарії, а також неурядових структур, зокрема People In Need (Чехія) та Freedom House (США), визнаних «небажаними» у Росії. Список донорів вказаний на сайті центру.

Zmina була створена у 2012 році. Одним із її засновників є український правозахисник Максим Буткевич, який спеціалізувався на захисті прав біженців. Після початку повномасштабного вторгнення він вступив до ЗСУ, а наприкінці червня 2022 року був узятий у російський полон біля селища Мирна Долина.

У березні 2023 року так званий верховний суд «ЛНР» засудив Буткевича до 13 років колонії суворого режиму - нібито за стрілянину у мирних жителів у Сєвєродонецьку. У жовтні 2024 року він повернувся до України в рамках обміну полоненими із Росією.

Теги: правозахисники гроші Чехія полон

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