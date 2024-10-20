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Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
Андрій Костін прокоментував гучний скандал з інвалідністю прокурорів
фото з відкритих джерел

На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність

Масштабне службове розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами було розпочато одразу, щойно ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури – усіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, – і є надзвичайно важливим для всієї системи. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в програмі «Факти тижня».

«На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області.

80% із них – 50 осіб – отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. 

Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.

Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.

Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень», – сказав генпрокурор.

За словами Костіна, він ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

«Підтримую ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи. Ми готові долучитися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю – незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх», – підсумував Андрій Костін.

Нагадаємо, пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему за допомогою керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під слдіством.

Однак, прокурор Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям: начебто ще у 2005 році він отримав травму просто на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст Бутусов, який оприлюднив довгий список хмельницьких прокурорів-інвалідів, начебто спотворив інформацію про нього.

Олійник також прокоментував інформацію щодо групи інвалідності в інших працівників прокуратури: «Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки».

Пізніше Бутусов знову відреагував на заперечення прокурора Олійника. І заявив: «інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005-го року, Олійник не представив».

Крім цього, журналіст пояснив, звідки у прокурора Хмельниччини взялася пенсія за інвалідністю у розмірі 20,9 тис. грн на місяць. Як виявилося, Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Ймовірно, саме так зробила у 2018-му році і дружина Ірина, додав Бутусов.

Раніше повідомлялося, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. 

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Теги: прокуратура Генпрокурор прокурор розслідування парламент Андрій Костін Хмельниччина наказ слідство журналіст пенсія Юрій Бутусов Місяць

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