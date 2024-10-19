Росія засудила до 25 років колонії. Захисник Маріуполя Андрій Богдан повернувся з полону

Андрій Богдан з Ковеля, у 2019 році долучився до лав «Азову»

18 жовтня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Серед них захисник Маріуполя Андрій Богдан. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що Андрій Богдан з Ковеля, у 2019 році долучився до лав «Азову». Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі.

Мати Андрія Богдана відреагувала на його повернення фото: соцмережі

Військовий брав участь у боях за Маріуполь та обороні «Азовсталі». Востаннє виходив на звʼязок з мамою Світланою 15 травня 2022 року. У серпні 2023 року так званий «суд ДНР» засудив його до 25 років колонії.

«Захисник перебував у полоні 29 місяців. Мати Світлана Богдан виступала з промовою в ООН у Женеві, де розповідала про сина, писала листи до Ватикану. І ось нарешті син повернувся!», – розповіли у міській раді.

Нагадаємо, що 18 жовтня додому повернулось 95 українських військовополонених. «Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані «вироки» судової системи країни-агресорки та були «засуджені»: 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

фото: Офіс президента

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини Zmina Максима Буткевича. Про це для Zmina повідомив його батько.

Також з російського полону повернулося 34 бійців «Азова»: «У часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади «Азов» сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову». Ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь, за наказом вийшли з території «Азовсталі» та провели у російському полоні два з половиною роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону, Україна витримала перший удар навесні 2022 року».