Міжнародні організації не виконують своїх обіцянок щодо полонених «Азову», – військовий

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Світ повинен поквапитись і допомогти Україні повернути полонених. Про це сказав старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Валерій Горішній під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Він розповів, що росіяни у полоні цілеспрямовано щодня намагаються зламати дух українських військовополонених. На жаль, інколи їм це вдається. Часто окупанти позбавляють українських воїнів життя.

«Сьогодні моя задача докричатися до міжнародних організацій, а саме до Червоного хреста, ООН, під обіцянками яких ми здавалися у полон. Жоден з нас не хотів здаватися. Та ми виконали наказ, вийшли під гарантії міжнародних організацій», – сказав він.

«Та жодного доступу до нас ці організації не мали і не мають досі. А тим часом наші бійці зазнають тортур, позбавлені нормального харчування та медичної допомоги. Всі пам’ятають про жахливий теракт в Оленівці. Я втратив там найкращих друзів. Це була спланована терористична дія з боку росіян, щоб вбити наших полонених. Про це не можна забувати», – заявив військовий.

Валерій Горішній додав, що відділ міжнародних зв’язків 12-ї бригади НГУ розробив спеціальний англомовний памфлет «The crime in Olenivka». У ньому детально описані деталі російського злочину, наведені докази і свідчення очевидців.

«Я передам його представникам міжнародних організацій. Адже вони і створені для того, аби слідкувати за дотриманням міжнародного права. Всі бачили жахи росіян. Окупанти продовжують вбивати українців у полоні. Я закликаю міжнародне співтовариство поквапитись і допомогти повернути полонених», – підсумував Горішній.