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У Києві пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві пролунали вибухи
Працюють сили ППО в області та в столиці
фото ілюстративне

Окупанти атакують Україну крилатими ракетами

Уранці 23 червня в Києві пролунали вибухи. Про це повідомляють Київська ОВА та мер Києва Віталій Кличко.

«У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!» – повідомила Київська ОВА.

Згодом про вибухи в столиці повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У Києві чути вибухи – працюють сили ППО в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!», – написав міський голова.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про крилаті ракети в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова та крилату ракету на Васильків, Київської області.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про загрозу крилатих ракет.

Теги: вибух Київ

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