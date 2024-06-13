Столичному ліцею присвоїли імʼя легендарного комбата-азовця Олега Мудрака

Від отриманих поранень і тортур серце Олега зупинилось на 36-му році життя. Його прах був розвіяний побратимами над Дніпром

Олег Мудрак із позивним «Сухарь» пройшов полон в Оленівці та був повернений у результаті масштабного обміну полоненими

Спеціалізовану школу № 193 з поглибленим вивченням української мови та літератури в Подільському районі перетворено на ліцей, який відтепер носитиме ім’я загиблого майора, командира Першого батальйону оперативного призначення полку «Азов» Олега Мудрака.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 13 червня, на пленарному засіданні Київської міської ради.

Як зазначила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, з такою ініціативою виступили трудовий колектив закладу освіти, побратими та родичі загиблого Героя.

«Рішення вшановує пам’ять загиблого Захисника Олега Мудрака. Це приклад служіння українському народові та надзвичайного подвигу, сили духу та незламності людини. Війна почалася для Олега у 2014 році, але ні запеклі бої, ні облога «Азовсталі», ні катування в полоні не похитнули його віри в Перемогу, яку він залишив по собі всім нам. Це приклад для поколінь, наша невимовна шана Герою», – наголосила Вікторія Муха.

Нагадаємо, що Олег Мудрак із позивним «Сухарь» пройшов полон в Оленівці та був повернений у результаті масштабного обміну полоненими. Від отриманих поранень і тортур серце Олега зупинилось на 36-му році життя. Його прах був розвіяний побратимами над Дніпром.

Нагадаємо, у ЗСУ є великий снарядний голод, а деяке озброєння, яке постачають союзники, захисники просто не можуть застосувати через брак боєприпасів. Про це заявив боєць 12-ї бригади Національної гвардії «Азов» із позивним Ніко в інтерв’ю tsn.ua.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець Ілля Гендальф Самойленко, офіцер управління розвідки полку «Азов» Національної гвардії України, вважає, що українці у тилу мають жити своїм звичним життям. Про це він сказав в ефірі програми «Тур Зірками» на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Також повідомлялося, що процес обміну бійців «Азову» та інших захисників Маріуполя проходить зі складнощами, оскільки росіяни продовжують робити над ними показові «судилища». Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Суспільному».

До слова, Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Оксані Забужко. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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