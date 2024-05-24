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У Києві патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом (відео)
Стрілкою позначена автівка, яка зупинилася посеред дороги, чим привернула увагу патрульних
фото скріншот відео

Під час патрулювання інспектори побачили автомобіль Fiat, який стояв посеред проїжджої частини

У Києві патрульні поліцейські врятували життя водія, у якого за кермом стався раптовий напад. Чоловіку викликали швидку, а до приїзду медиків правоохоронці самостійно контролювали стан кермувальника. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції.

Повідомляється, що під час патрулювання у Шевченківському районі Києва інспектори побачили автомобіль Fiat, який стояв посеред проїжджої частини. У салоні автівки правоохоронці виявили непритомного чоловіка, який мав ознаки епілептичного нападу.

Інспектори негайно викликали швидку та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків. «На щастя, своєчасне реагування та ефективна допомога врятували керманичу життя. Чоловік прийшов до тями, надалі йому допомагатимуть медики», - повідомляють правохоронці.

Нагадаємо,  23 травня, у Києві сталася аварія внаслідок якої авто перевернулося на дах.  

Раніше стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про відкриття Оболонського моста-хвилі та перетворення Оболонського острова на нову рекреаційну зону з пішохідним мостом, паркінгом та спортивними майданчиками

До слова, 20 травня, у Києві відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні – проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року. Довжина шляхопроводу становить 125 метрів. Повністю завершити роботи на об’єкті влада планує до осені цього року.

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Теги: Київ автомобіль поліція чоловік

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