Вибухи в Криму: росіяни заявили про ракетну атаку

Українська сторона інформацію поки не коментувала

У низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня пролунали вибухи. Про це повідомляли місцеві пабліки.

Повідомлялося про звуки вибухів у тимчасово окупованих Сімферополі, Саках, Алушті, Гвардійському, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Зокрема в Алушті пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів, розповів житель міста «Суспільному Крим».

Окупаційний «голова» Криму Аксьонов заявив, що в Сімферопольскому районі загинули двоє людей внаслідок атаки, яку нібито організувала Україна. А в районі Алушти є влучання по господарській споруді.

Українська сторона інформацію поки не коментувала.

Нагадаємо, сили оборони в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі. З'явилися супутникові знімки з місця удару.