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Росія заявляє про атаку безпілотників на дві області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія заявляє про атаку безпілотників на дві області
Жителі Липецька повідомили про вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Безпілотники атакували Липецьк та його околиць

У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області. Про це повідомляє ASTRA.

«Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом», – йдеться в повідомленні.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.

Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає».

Нагадаємо, що раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.

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Теги: росія росіяни безпілотник війна вибух

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