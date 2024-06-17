Росія заявляє про атаку безпілотників на дві області

Безпілотники атакували Липецьк та його околиць

У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області. Про це повідомляє ASTRA.

«Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом», – йдеться в повідомленні.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.

Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає».

Нагадаємо, що раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.