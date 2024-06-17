Росія заявляє про атаку безпілотників на дві області
Безпілотники атакували Липецьк та його околиць
У ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області. Про це повідомляє ASTRA.
«Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом», – йдеться в повідомленні.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про загрозу атаки БпЛА на території м. Липецька та його околиць.
Пізніше губернатор повідомив, що один безпілотник був збитий над промисловою територією Липецька: «На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає».
Нагадаємо, що раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.
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