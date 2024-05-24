У столичному метро стався збій

Сплатити за проїзд можна транспортною картою, qr-кодом та паперовим qr-квитком

Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи

У Київському метрополітені стався збій. Зокрема, на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;

паперовим qr-квитком.

Нагадаємо, Київський метрополітен працює щоденно з 5:30 до 22:30. У години пік інтервали між поїздами 2-4 хвилини, в інші години – 5-7 хвилин. На вихідних проміжок складає 6-11 хвилин.

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