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У столичному метро стався збій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У столичному метро стався збій
Сплатити за проїзд можна транспортною картою, qr-кодом та паперовим qr-квитком
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи

У Київському метрополітені стався збій. Зокрема, на турнікетах станцій метро з технічних причин тимчасово недоступна оплата проїзду банківською карткою. Про це повідомила пресслужба метрополітену.

Фахівці вже працюють над відновленням роботи платіжної системи у звичайному режимі. Усі інші види оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»;
  • паперовим qr-квитком.

Нагадаємо, Київський метрополітен працює щоденно з 5:30 до 22:30. У години пік інтервали між поїздами 2-4 хвилини, в інші години – 5-7 хвилин. На вихідних проміжок складає 6-11 хвилин.

Синьою гілкою рух іде з станції «Героїв Дніпра» до «Либідська». Від станції «Деміївська» до станції «Теремки» організовано човниковий рух з інтервалом в 15 хвилин.

Як повідомлялося, КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

До слова, від 24 травня по 12 серпня розклад Київської кільцевої електрички буде змінено. Причина – будівництво тунелю для нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

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Теги: Київ громадський транспорт метро столиця

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