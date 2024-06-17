У Полтаві пролунав вибух

Вибух пролунав під час повітряної тривоги

У Полтаві було чутно вибух. Про це повідомляють журналісти «Суспільного».

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини, а саме на Миргород.

Варто зазначити, що вибух пролунав під час повітряної тривоги, яку в Полтавській області було оголошено о 13:42. Зараз повітряна тривога лунає у семи областях України.

Наразі детальнішої інформації про місце вибуху та наслідків російського удару немає.

Нагадаємо, 16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки атакували військові обʼєкти в трьох регіонах Росії.