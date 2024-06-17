Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Полтаві пролунав вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Полтаві пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вибух  пролунав під час повітряної тривоги

У Полтаві було чутно вибух. Про це повідомляють журналісти «Суспільного».

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про швидкісну ціль у бік Полтавщини, а саме на Миргород.

Варто зазначити, що вибух пролунав під час повітряної тривоги, яку в Полтавській області було оголошено о 13:42. Зараз повітряна тривога лунає у семи областях України.

Наразі детальнішої інформації про місце вибуху та наслідків російського удару немає.

У Полтаві пролунав вибух фото 1

Нагадаємо, 16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки атакували військові обʼєкти в трьох регіонах Росії.

Читайте також:

Теги: вибух Полтава ракета Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До нового пакету допомоги ввійшли ракети для Himars, снаряди до артилерії 155 мм і 105 мм калібру та протитанкова зброя
США виділили новий пакет допомоги Україні на $275 млн
24 травня, 21:41
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
19 травня, 03:44
У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)
У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки (оновлено)
30 травня, 02:57
На Хмельниччині пролунали вибухи (оновлено)
На Хмельниччині пролунали вибухи (оновлено)
30 травня, 04:03
В Харкові о 02:05 пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі
Вибухи в Криму та комбінована атака на Україну. Головне за ніч
30 травня, 07:39
Ціллю російських терористів в Одесі стала припортова інфраструктура
Росія атакувала Одесу балістичною ракетою
31 травня, 22:57
Влада планує проводити консультації з фахівцями, щоб після відкриття рух дамбою ГЕС був безпечним
Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані
1 червня, 18:44
30 березня новини миттєво заполонила інформація про потужний вибух у багатоповерхівці у Білій Церкві
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
9 червня, 21:26
Вогонь видно за кілька кілометрів
Під Саратовом пролунав вибух, вирує масштабна пожежа
15 червня, 15:46

Події в Україні

У Полтаві пролунав вибух
У Полтаві пролунав вибух
Сирський повідомив, на якому напрямку окупанти сконцентровують свої сили
Сирський повідомив, на якому напрямку окупанти сконцентровують свої сили
Росія намагається зірвати передачу Україні F-16: коментар Повітряних сил
Росія намагається зірвати передачу Україні F-16: коментар Повітряних сил
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
20K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
11K
Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ
11K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
5933
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
5692
Що нас чекатиме цієї зими? Три проблеми, які українці не хочуть помічати

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua