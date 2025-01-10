У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото)
У Солом’янському районі столиці уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку
У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Рятувальники завершили роботи з розчищення небезпечних конструкцій пошкодженої будівлі.
Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, після оголошення тривоги близько другої години ночі, в столиці по ворожих цілях почали працювати сили ППО. Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
У Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку pic.twitter.com/fRNthmD9xQ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 10, 2025
Як повідомлялося, рятувальники ліквідували пожежу на підстанції на одній з підстанцій Києва. Внаслідок аварії частина будинків в Деснянському районі була без світла.
До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.
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