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У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото)
Фахівці ДСНС завершили розбір завалів
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У Солом’янському районі столиці уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку

У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Рятувальники завершили роботи з розчищення небезпечних конструкцій пошкодженої будівлі.

У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото) фото 1
У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото) фото 2
У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки РФ (фото) фото 3
У Києві завершено ліквідацію наслідків обстрілу
У Києві завершено ліквідацію наслідків обстрілу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, після оголошення тривоги близько другої години ночі, в столиці по ворожих цілях почали працювати сили ППО. Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Як повідомлялося, рятувальники ліквідували пожежу на підстанції на одній з підстанцій Києва. Внаслідок аварії частина будинків в Деснянському районі була без світла.

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: окупанти Київ ДСНС війна столиця

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