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Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ
Пошкоджено дах будинку, є вибиті вікна
фото: facebook.com/avgusew

За попередніми даними постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч на 10 січня росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. У Солом’янському районі столиці уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Так, після оголошення тривоги близько другої години ночі, в столиці по ворожих цілях почали працювати сили ППО. Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ фото 1
фото: facebook.com/avgusew
Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ фото 2
фото: facebook.com/avgusew
Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ фото 3
фото: Yan Dobronosov
Пошкодження багатоповерхівки у Києві. Зʼявилися фото та відео наслідків атаки РФ фото 4
фото: Yan Dobronosov

Станом на ранок інформації про постраждалих не надходило. Однак, пошкоджено вікна будинку, декілька авто.

Нагадаємо, станом на 02:20 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з загрозою застосування БпЛА.

До слова, внаслідок атаки на Запоріжжя загинули 13 людей. Ще 109 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ»

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

Теги: Тимур Ткаченко відео Facebook росія

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