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9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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9 січня у Запорізькій області оголошено День жалоби
Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено день жалоби
фото: Дмитро СМольєнко, Укрінформ

Після авіаударів РФ по Запоріжжю до лікарень звернулось щонайменше 80 людей

9 січня у Запорізькій області буде оголошено день жалоби у зв'язку з авіаударами РФ 8 січня внаслідок яких загинули 13 мирних жителів. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Уже втретє за останній місяць через ворожі атаки ворога в Запорізькій області буде оголошено день жалоби», – ідеться у повідомленні.

Федоров також додає, що після атаки до лікарень по допомогу звернулося вже щонайменше 80 осіб.

Нагадаємо, російські окупанти атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя, щонайменше 13 загиблих цивільних та багато постраждалих.  

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар авіабомбами, який завдали російські окупанти по Запоріжжю і заявив, що це – свідомий терор РФ проти цивільних українців.  

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю, де унаслідок атаки загинули 13 людей та 18 поранені. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому «ППО ЗСУ». 

Теги: Запоріжжя росія окупанти Володимир Зеленський Іван Федоров Місяць

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