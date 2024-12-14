Ворог окупував ще п′ять населених пунктів на Донеччині – Deep State

Аналітики повідомляють, що росіяни також просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого

Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне

Росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне навколо Успенівки Донецької області. Про це у ніч проти 14 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне», – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики повідомляють, що росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Нагадаємо, росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо «Успенівського мішка» на Донеччині погіршується. Про це 12 грудня повідомили аналітики проєкту Deep State.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

До слова, російські загарбники окупували на Донеччині ще три населені пункти – Жовте, Пустинка та Роздольне.

Окрім того, росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області.