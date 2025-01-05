Росія стала використовувати менше бронетехніки: аналітики ISW назвали причину

Окупанти тепер використовують для штурмів переважно піхоту, а бронетехніку застосовують лише для її вогневої підтримки

Останніми тижнями російські війська використовували менше бронетехніки під час нападів на найбільш активних ділянках лінії фронту, ймовірно, щоб зберегти цю техніку, оскільки радянські запаси скорочуються. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема російські сили використовують менше бронетехніки та проводять менше механізованих ударів на Курахівському напрямку після значних втрат техніки в жовтні та листопаді 2024 року. Там окупанти використовують для штурмів переважно піхоту, а бронетехніку застосовують лише для її вогневої підтримки.

31 грудня газета New York Times повідомила, що український підполковник заявив, що російські війська все частіше використовують електричні скутери, мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли) під час наступу на сході України.

«Російські атаки поблизу більш середніх за розміром міських поселень, таких як Курахове та Покровськ, також можуть бути менш сприятливими для механізованих нападів, ніж невеликі населені пункти та відкриті поля, де російські сили просувалися більшу частину 2024 року. Якщо російське військове командування не хоче відводити російські підрозділи для відпочинку та відновлення, то ризикує подальшим уповільненням просування росіян у пріоритетних секторах фронту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни в Україні.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.