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Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сім побутових об'єктів на вул. Антоновича залишилися без газу: причина
20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву
фото: Київська міська військова адміністрація

Відключення газу пов'язане з падінням уламків ракети в Голосіївському районі

У Києві відключено від постачання газу сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70. Про це повідомляє акціонерне товариство «Київгаз». 

Зазначається, що відключення газу пов'язане з падінням уламків ракети в Голосіївському районі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків

«Бригади «Київтеплоенерго» вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель. 

Так, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало дві особи, яких було госпіталізовано.

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Теги: Київ обстріл Київгаз балістичні ракети Кинджал відключення

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