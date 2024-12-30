Обмін полоненими та масштабна допомога від США. Головне за 30 грудня

Загалом з російської неволі вже повернулося 3956 людей

Україна повернула з полону 189 людей, США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд, Зеленський призначив військового омбудсмена. «Главком» склав добірку новин 30 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних

Україна повернула з російського полону 189 своїх громадян додому. Так, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року. Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, які проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

Зеленський призначив військового омбудсмена

Очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. За словами очільника України, Решетилова «відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців».

Як зазначив президент, ключовим завданням є підготовка законопроєкту про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

США нададуть Україні допомогу на майже $2,5 млрд

Президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки.

Що ввійде в новий пакет допомоги для України:

боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем Himars;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

Командиру 211-ї бригади обрано запобіжний захід

Печерський райсуд Києва заарештував командира 211-ї понтонно-мостової бригади, полковника Олега Побережнюка з можливістю внесення застави у розмірі понад 12 млн грн. Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн. Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Однак суд обрав командиру тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис. грн застави.