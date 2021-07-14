У Києві в кожного дерева буде свій «курс лікування»

Київ розробив нові правила догляду за кронами дерев

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» разом із вченими, арбористами та юристами розробили для Києва нові правила догляду за кронами дерев. Невдовзі документ потрапить на розгляд Київської міської ради, повідомляє пресслужба Київради.

Догляд за кроною є одним із найважливіших прийомів у системі заходів під час догляду за деревними насадженнями в умовах населених пунктів. Головна мета обрізання полягає у забезпеченні безпечного для людей та їхнього майна існування зелених насаджень та утримання останніх у здоровому та належному санітарно-технічному і естетичному стані.

Нові правила догляду за кронами дерев більш деталізовані, структуровані, мають розбивку за видовим складом дерев та ступенями їх обрізки. На кожне втручання у крону дерева буде виписуватися завдання на обрізку, які складатимуть спеціалісти за визначеною формою. Проте у нових правилах догляду залишили норму про омолоджувальну обрізку. Крім того, правилами не передбачена система контролю та відповідальності за якістю робіт щодо обрізки дерев.

Гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король розповів «Громадському радіо», що в кожного дерева буде свій «курс лікування». «Оскільки дерева – це живі організми й вони підлягають лікуванню. Це допоможе їм протистояти змінам клімату, шкідникам та забезпечувати екологічну, естетичну функції», – зазначив він.

«Для кожного балансоутримувача необхідно мати професійний висновок про стан кожного дерева, де буде вказано як ліпше зробити той чи інший вид обрізки. Вже після цього варто ставити завдання для фахівців, які це проводять», – розповів Король.

«Якщо у тебе нема акту проведення обрізки, ти однозначно порушуєш закон. Якщо ти зробив не так, як вказано в акті, ти також порушуєш закон», – додав гендиректор «Київзеленбуду».

Нагадаємо, в Україні діють Правила утримання зелених насаджень у розділі догляду та обрізки дерев, прийнятих відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №105 від 10 квітня 2006 року. Вони вже застарілі та не враховують сучасні технології і підходи у сфері садово-паркового будівництва. Наразі ситуація з обрізкою дерев викликає багато запитань у громадськості, створюючи конфлікти.

У грудні 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати встановили у столиці мораторій на омолоджувальне обрізання дерев. Заборона мала діяти протягом двох років.

Як повідомлялося, всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр зелених зон.