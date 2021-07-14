Амброзія наступає. Як Київ боротиметься з небезпечним бур’яном

Амброзія – один з найнебезпечніших бур'янів, який викликає агресивну алергічну реакцію в людей

Амброзія – один з найнебезпечніших бур'янів, який викликає агресивну алергічну реакцію в людей

У Києві планують обробити від амброзії хімічними засобами 630 га територій

Території Києва оброблять спеціальними засобами від амброзії, яка викликає агресивну алергічну реакцію у багатьох мешканців міста. Про це в ефірі радіо «Київ» розповів депутат Київської міської ради Олег Костюшко.

«Амброзія швидко розповсюджується, бур’яни пригнічують зростання посіяних рослин, а їх пилок викликає алергічну реакцію у багатьох жителів міста. У даному випадку потрібно діяти оперативно, адже питання стосується збереження здоров’я громадян. Оскільки алергічна реакція може спровокувати ускладнене дихання, нежить, гарячку та лихоманку», – розповів він.

За словами депутата, цьогоріч у Києві планують обробити від амброзії хімічними засобами 630 гектарів територій.

«Водночас суцвіття даної рослини розповсюджується дуже швидко, може переноситися вітром на відстань чотирьох кілометрів. Тому потрібно викорінювати амброзію одночасно у столиці та прилеглих населених пунктах для досягнення задовільного ефекту», – зазначив Костюшко.

Депутат додав, що потрібно встановити серйозний штраф власнику приватних земельних ділянок, на яких існує амброзія. Кожен має захищати свої права, але водночас виконувати свої обов’язки. Відповідно до закону власник має очистити земельну ділянку від амброзії.

Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання.

Амброзія – один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.