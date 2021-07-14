Амброзія наступає. Як Київ боротиметься з небезпечним бур’яном
У Києві планують обробити від амброзії хімічними засобами 630 га територій
Території Києва оброблять спеціальними засобами від амброзії, яка викликає агресивну алергічну реакцію у багатьох мешканців міста. Про це в ефірі радіо «Київ» розповів депутат Київської міської ради Олег Костюшко.
«Амброзія швидко розповсюджується, бур’яни пригнічують зростання посіяних рослин, а їх пилок викликає алергічну реакцію у багатьох жителів міста. У даному випадку потрібно діяти оперативно, адже питання стосується збереження здоров’я громадян. Оскільки алергічна реакція може спровокувати ускладнене дихання, нежить, гарячку та лихоманку», – розповів він.
За словами депутата, цьогоріч у Києві планують обробити від амброзії хімічними засобами 630 гектарів територій.
«Водночас суцвіття даної рослини розповсюджується дуже швидко, може переноситися вітром на відстань чотирьох кілометрів. Тому потрібно викорінювати амброзію одночасно у столиці та прилеглих населених пунктах для досягнення задовільного ефекту», – зазначив Костюшко.
Депутат додав, що потрібно встановити серйозний штраф власнику приватних земельних ділянок, на яких існує амброзія. Кожен має захищати свої права, але водночас виконувати свої обов’язки. Відповідно до закону власник має очистити земельну ділянку від амброзії.
Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання.