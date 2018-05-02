Одеська поліція затримала двох людей через сутички під Будинком профспілок

За оцінками правоохоронців мітинг на Куликовому полі відвідало 2,5 тисячі людей

Внаслідок сутички, яка сталася в Одесі під Будинком профспілок на Куликовому полі, де вашновували память загиблих 2 травня 2014 року, до поліції доставили двох осіб. Про це повідомив начальник поліції одеської області Дмитро Головін. «Біля входу на Куликове поле сталася сутичка. Двоє чоловіків напали на іншого чоловіка, який йшов з квітами



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Фото: Думская Сутички в Одесі

За оцінками правоохоронців мітинг на Куликовому полі відвідало 2,5 тисячі людей

Внаслідок сутички, яка сталася в Одесі під Будинком профспілок на Куликовому полі, де вашновували память загиблих 2 травня 2014 року, до поліції доставили двох осіб.

Про це повідомив начальник поліції одеської області Дмитро Головін.

«Біля входу на Куликове поле сталася сутичка. Двоє чоловіків напали на іншого чоловіка, який йшов з квітами до Будинку профспілок і завдали йому легких тілесних ушкоджень. Ці люди зараз доставлені до поліції і дають свідчення», — сказав Головін.

За його словами, окрім цієї ситуації до поліції не доставляли протестувальників, загалом мітинг на Куликовому полі відвідало 2,5 тисячі людей.

Радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк у свою чергу повідомив, що нападникам загрожує штраф .

«До Приморського райвідділу поліції надійшла інформація, що дві особи вдарили громадянина. Було встановлено особи громадян, що вчинили ці правопорушення. Вони були доставлені до Приморського райвідділу поліції, опитані», — розповів він.

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 125 КК України — умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. За словами Форостяка, громадянин, на якого було здійснено напад, вказав на своїх кривдників. Чи буде він звертатись до правоохоронців з заявою, поки не відомо.

«Якщо це трапиться — на них очікуватиме штраф. Громадянин, на якого було здійснено напад — прихильник (активістів — ред.) Куликового поля, інші — ні», — зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі до дня роковин вуличних сутичок 2 травня 2014 року посилили охорону публічного порядку.