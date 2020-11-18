Перші жертви снігу: у Києві за ніч сталося майже 50 ДТП

Перший сніг спричинив ДТП у столиці

Найбільша кількість ДТП сталась в Оболонському районі столиці

За минулу ніч у Києві зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Такі дані Патрульної поліції столиці.

«Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих», - повідомили патрульні.

Найбільше ДТП сталося в Оболонському районі – 10, найменше - у Подільському (1).

Так, на вулиці Глибочицькій, 44 на слизькій дорозі автомобіль Infiniti зіткнувся з Daewoo. Обійшлося без постраждалих.

ДТП на вул. Глибочицькій

Патрульні закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати правила дорожнього руху.

Як повідомлялося, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівкию

Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця