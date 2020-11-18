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    Перші жертви снігу: у Києві за ніч сталося майже 50 ДТП

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    Перший сніг спричинив ДТП у столиці - Перші жертви снігу: у Києві за ніч сталося майже 50 ДТП
    Перший сніг спричинив ДТП у столиці
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Найбільша кількість ДТП сталась в Оболонському районі столиці

    За минулу ніч у Києві зафіксовано 47 дорожньо-транспортних пригод. Такі дані Патрульної поліції столиці.

    «Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих», - повідомили патрульні.

    Найбільше ДТП сталося в Оболонському районі – 10, найменше - у Подільському (1).

    Так, на вулиці Глибочицькій, 44 на слизькій дорозі автомобіль Infiniti зіткнувся з Daewoo. Обійшлося без постраждалих.

    ДТП на вул. Глибочицькій
    ДТП на вул. Глибочицькій

    Патрульні закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати правила дорожнього руху.

    Як повідомлялося, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівкию

    Як відомо, 17 листопада в Києві пішов перший сніг.

    Дорожні служби вийшли на очищення вулиць Києва від снігу. Вночі 305 одиниць основної техніки, 33 допоміжної та 169 працівників з ручного прибирання безперервно працювали в усіх районах столиці.

    Синоптики попередили, що в Києві та в Київській області очікується ожеледиця

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль снігопад
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